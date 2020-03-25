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لليوم الثالث جهود رجال الأمن بمحافظة الوجه تتواصل

لليوم الثالث جهود رجال الأمن بمحافظة الوجه تتواصل

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جهود متواصلة لرجال الأمن بأملج لتنفيذ قرار منع التجوال .. وموطنون ملتزمين بالتعليمات

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لليوم الثالث جهود رجال الأمن بمحافظة الوجه تتواصل

لليوم الثالث جهود رجال الأمن بمحافظة الوجه تتواصل
http://almnatiq.net/?p=846876
المناطق - تبوك
بمتابعة من محافظ الوجه المكلف يوسف بن صابر الثبيتي واستمرارا لجهود الشرطة والمرور  بمحافظة الوجه لليوم الثالث بتطبيق قرار منع التجول الجزئ ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتبعها منطقة تبوك وكافة مدن المملكة تنفيذا لما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، وبإشراف مباشر ومتابعة مدير شرطة محافظة الوجه المقدم خالد بن سعود القيسي .
من جهتهم ابدى أهالي محافظة الوجه مواطنين ومقيمين التزامهم بدورهم بالبقاء في منازلهم مدركين ومستشعرين المسؤولية التي تقع عليهم ضمن تلك الإجراءات .

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