مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة

المناطق - الباحة

اكدت مديرية الدفاع المدني بالب احة بانه ورد تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصادوحماية ا لبيئة خلال الفترة من يوم الجمع ة إلى يوم الأحد الموافق ٣-٥ / ٨ /١٤٤١ تشيربمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار من خفيفه إلى م توسطة على ( الباحة – بلجرشي – قلوة – المخواة – المندق).

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ا لعقيد / جمعان بن دايس الغامد ي جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر مشددا بعد م المجازفةودخول المناطق المنخف ضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعاتالمي اه والمستنقعات .

مهيبا بزيارة حسابات مواقع ال تواصل الإجتماعي التابعة للمدير ية العامة للدفاع المدني للإطل اع على الإرشادات والتعليمات ال تي يجب إتخاذها في مثل هذه الحا لات كذلك من خلال موقعه الإلكت روني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكرا الجميع بأنهم جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.