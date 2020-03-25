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برئاسة خادم الحرمين الشريفين : بدء أعمال القمة الاستثناية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 )

برئاسة خادم الحرمين الشريفين : بدء أعمال القمة الاستثناية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 )

أبرز المواد
مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة

مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة

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لليوم الثالث جهود رجال الأمن بمحافظة الوجه تتواصل

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جهود متواصلة لرجال الأمن بأملج لتنفيذ قرار منع التجوال .. وموطنون ملتزمين بالتعليمات

جهود متواصلة لرجال الأمن بأملج لتنفيذ قرار منع التجوال .. وموطنون ملتزمين بالتعليمات

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مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة

مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة
http://almnatiq.net/?p=846881
المناطق - الباحة

اكدت مديرية الدفاع المدني بالباحة بانه ورد تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصادوحماية البيئة خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد الموافق  ٣-٥ /٨ /١٤٤١  تشيربمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار من خفيفه إلى متوسطة على ( الباحة – بلجرشي – قلوة – المخواة – المندق). 

ودعا المتحدث الإعلامي  بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان  بن دايس  الغامدي جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر  مشددا  بعدم المجازفةودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعاتالمياه والمستنقعات .

مهيبا  بزيارة حسابات مواقع  التواصل الإجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع  المدني للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب إتخاذها في مثل هذه الحالات  كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

  مذكرا  الجميع بأنهم جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة. 

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