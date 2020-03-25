مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة

المناطق - الباحة
اكدت مديرية الدفاع المدني بالباحة بانه ورد تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصادوحماية البيئة خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد الموافق ٣-٥ /٨ /١٤٤١ تشيربمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار من خفيفه إلى متوسطة على ( الباحة – بلجرشي – قلوة – المخواة – المندق).
ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر مشددا بعدم المجازفةودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعاتالمياه والمستنقعات .
مهيبا بزيارة حسابات مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب إتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.
مذكرا الجميع بأنهم جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.
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