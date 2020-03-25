جامعة “المؤسس” تطلق مبادرة توفير اجهزة حاسب للطلبة ممن تعذر وصولهم للفصول الافتراضية

المناطق - جدة

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مبادرة توفير اجهزة الحاسب الآلي للطلبة المحتاجين الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني وفق المعايير والشروط المحددة.

وتهدف المبادرة الى دعم طلاب وطالبات الجامعة ممن ليست لديهم القدرة على الحصول على اجهزة تمكنهم من الدخول على البلاك بورد ووصولهم للفصول الافتراضية.

وتوفر المبادر والتي تأتي بتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبد السلام الحياني، خدمة التوصيل للمنازل وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع شركة “ساعي” للتوصل.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ان المبادرة هي امتداد لجهود الجامعة لتسهيل العملية التعليمية عن بعد للطلبة، والوصول للفصول الافتراضية، وتوفير كافة الامكانات لهم، حيث تسعى الجامعة لتسير المنظومة التعليمية وفق الخطط المرسومة لها، ووفق التوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. متمنيا معاليه للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني انه تم تكوين فريق من منسوبي عمادة شؤون الطلاب للأشراف على عملية التسجيل وتأكد من مطابقة الشروط على كل متقدم، حيث يتم حاليا توزيع اول دفعة من الاجهزة، ودعا جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://marz.kau.edu.sa/ ShowSurveyLogin.aspx?SID= 175235

كما تم توفير رقم خاص للرد على الاستفسارات في الشطرين الطلاب والطالبات.