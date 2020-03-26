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بلدية الخبر تضبط 3360 جالون من المعقمات مجهولة المصدر قبل توزيعها في الأسواق

بلدية الخبر تضبط 3360 جالون من المعقمات مجهولة المصدر قبل توزيعها في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=846907
الخبر - المناطق

ضبطت بلدية محافظة الخبر في خطوة استباقية كميات كبيرة من المعقمات مجهولة المصدر يتم تخزينها في إحدى الاستراحات المخالفة بحي الشراع لإعادة تعبئتها ووضع ملصقات عليها ومن ثم بيعها في منافذ البيع.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنه بناء على المتابعة المستمرة التي تقوم بها البلدية ومن خلال الجولات الرقابية المكثفة فأنه تم رصد أحدى الشاحنات وهي تقوم بإفراغ حمولة من المعقمات مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بيانات تعريفية وذلك بإحدى الاستراحات ليتم إعادة تعبئتها في عبوات ومن ثم بيعها في الأسواق، منوها بأنه تبين بأن هذه الشاحنة قادمة من خارج المنطقة الشرقية، حيث تم حجز الشاحنة والتحفظ على عدد من العمال بالموقع، ومصادرة كافة الكميات المضبوطة والتي تقدر بأكثر من 3360 جالون، بسعة 4 لتر للجالون الواحد .

وأكد الزايدي بأن بلدية الخبر حريصة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وعدم السماح لمن يريد الأضرار به أو استغلال الظرف الحالي ببيع منتجات وهمية دون مبالاة، مشيرا بأنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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