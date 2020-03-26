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أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة توفر المخزون الغذائي .. والأسعار مستقرة

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المناطق - واس

طبقت أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة الخطط والإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بالتنسيق مع الجهات المختصة وسط وفرة المخزون الغذائي واستقرار للأسعار مما جعل المعروض يفوق الطلب ، وقد اتخذت الخطط الكفيلة بسير حركة التسوق بكل انسيابية وتلافياً للازدحام والتجمع الذي حذرت منه الجهات الصحية لتأثيره على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وأنه سبب لنقل العدوى .
وتراعي هذه الخطط تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار ، واتاحتها للمستهلكين من الأهالي والأفراد ، والتي لم تتأثر جراء تفشي الفايروس ، حيث تتم عمليات البيع بيسر وسهولة وهناك توفر لجميع البضائع من الخضار والفواكه بكافة أصنافها والطلب عليها كالمعتاد ، ولم يطرأ على أسعارها أي تغير ، كما أن هناك اهتمام كبير بالحفاظ على النظافة والتزام العمالة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات ، إضافة لتلافي مرتادي السوق التزاحم والتقيد بهذه الاجراءات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .
كما حظي سوق السمك المركزي بجدة بإقبال طبيعي خارج ساعات عدم التجول ، وتواجد كوادر بشرية من المراقبين تحت مظلة أمانة محافظة جدة لمتابعة الإجراءات الوقائية وإلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية ، رفعاً لمستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين .
من جانبهم أعرب عدد من المستهلكين ومرتادي الأسواق عن تأييدهم للخطة الاحترازية والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدين ثبات الأسعار وتوفر جميع أصناف الخضار والفواكه ، إلى جانب تواجد مختلف أصناف الأسماك وفق رغبات المستهلكين .
وأشادوا بأعمال الجهات المشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي كان لها بالفعل الوقع الإيجابي لدى المواطنين والمقيمين ، والتي تهدف للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة وبالأخص في مثل هذه المرافق التي تواجه الإقبال الكبير والمستمر من الجميع .
وثمنوا مجهودات أمانة محافظة جدة وحرصها على التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس كورونا ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت .

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