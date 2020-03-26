الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول

المناطق - واس

بدأت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بتطبيق تقديم منع التجول بدءا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .

ووثقت عدسة “واس” التزام المواطنين والمقيمين بأمر تقديم منع التجول في الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ومدى إستجابتهم والتقيد بالتعليمات والإستشعار بالمسؤولية المجتمعية لإحتواء الفيروس ، وهو مايسهم في مساعدة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة في تأدية مهامهم . كما كثفت الأجهزة الأمنية إجراءات تقديم منع التجول داخل مكة المكرمة ، إضافة الى منع الدخول والخروج منها في المدة المحددة في الأمر الملكي من خلال كافة نقاط الضبط الأمني التي حددتها وزارة الداخلية وهي ” مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع ،ومركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جده القديم، ومركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل، مركز الضبط الأمني بالكر، ومركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بالنورية، إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة .

وكشفت اللحظات الأولى من تطبيق القرار حرص جميع المواطنيين والمقيمين وتعاونهم مع الجهات الأمنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمنع التجول في الاوقات المحددة ، ولا يكون الخروج في الاوقات المسموح بها إلا للضرورة القصوى ، والذي سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع ـ بإذن الله ـ .

