متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت

المناطق - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين، أنه لا يوجد أي زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للمتاجر

وقال الحسين في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالرياض، اليوم الخميس، إن هناك تنظيمات جديدة للأسواق، بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية.

وأضاف أنه سيكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق المتاجر الإلكترونية -أون لاين- وقت منع التجول، لتجنب الزحام على الأسواق.

وشدد على المتاجر أن ” لا تدخل إلا عدد محدد من المتسوقين تبدأ من 25 شخصا وتزيد حسب المساحة” .