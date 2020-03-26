احدث الأخبار

“أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط
أبرز المواد
 متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت
أبرز المواد
 ” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص
أبرز المواد
 الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول
أبرز المواد
 أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة توفر المخزون الغذائي .. والأسعار مستقرة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر تضبط 3360 جالون من المعقمات مجهولة المصدر قبل توزيعها في الأسواق
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء” تحذّر من جل اليدين “Ez life cleansing hand gel”
أبرز المواد
 طرق العاصمة.. انتشار أمني لتطبيق أمر منع التجول
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال : الأزمات لا تعني توقف الواجبات والمسؤوليات
منطقة عسير
 جامعة “المؤسس” تطلق مبادرة توفير اجهزة حاسب للطلبة ممن تعذر وصولهم للفصول الافتراضية
منطقة مكة المكرمة
 برئاسة خادم الحرمين الشريفين : بدء أعمال القمة الاستثناية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 )
أبرز المواد
 مدني الباحة : تقلبات جويه تشهدها المنطقة بداية من الجمعة
منطقة الباحة
“أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط

“أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط

أبرز المواد
متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت

متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت

أبرز المواد
” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص

” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص

أبرز المواد
الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول

الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول

أبرز المواد

“أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط

http://almnatiq.net/?p=846927
المناطق - واس

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج “أجير” لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع الوضع الراهن، مما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل.
وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات
ذات (الحاجة في الوضع الراهن)، ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط: https://ajeer.qiwa.sa/.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يهدف إلى توفير الكوادر للقطاعات التي تشهد طلباً عالياً على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة، وسيسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي، حيث إن قرار الوزارة الحالي وضع عدد من الاستثناءات المرتبطة بالظروف الحالية كالإعفاء من شرط ممارسة النشاط التجاري ذاته للإعارة، أو الحد الأعلى من الإعارة الذي لم يكن يتجاوز 20% من عدد العاملين بالمنشأة.

روابط ذات صلة

متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت

متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت
” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص

” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص
الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول

الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*