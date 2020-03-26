“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة الخرج

المناطق-أشرف العصيمي

تشهد الأسواق الغذائية في محافظة الخرج وفرة في المعروض والمخزون الغذائي.

ورصدت “المناطق ” توفر السلع في عدد من الأسواق الغذائية و”السوبر ماركت” وسوق بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز.

من جانبهم أكد عدد من أهالي المحافظة ان الوضع الغذائي ممتاز، وان هناك توفر منه كبير في المنشآت التجارية والأسواق مقدمين شكرهم أولأً لله عز وجل ثم لقيادة الوطن التي وفرت للمواطن كافة احتياجاته .

الجدير بالذكر ان وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي طمأن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس “كورونا”، وقال: “الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققًا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا”، مؤكدًا أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وأضاف “القصبي” أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين: وقال: “سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار”.

