الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول

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رصدت وكالة الأنباء السعودية عملية البدء بالامتثال للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضية بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

وشهدت طرقات وشوارع وميادين وأسواق المدينة المنورة خلوها التام من حركة المرور والمتسوقين, حيث ضرب مواطنو ومقيمو المدينة المنورة مثالاً يحتذى به في المسؤولية والالتزام والوعي المجتمعي بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.

كما سجلت الجهات الأمنية حضورها وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

