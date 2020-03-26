احدث الأخبار

الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول
أبرز المواد
 بـ4 آلاف وفاة.. كيف غرقت إسبانيا في دوامة كورونا؟
أبرز المواد
 المصابون بكورونا يلامسون النصف مليون
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تدعو إلى استمرار تفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول
أبرز المواد
 البيان الختامي لقادة قمة العشرين في قمتهم الاستثنائية برئاسة الملك سلمان
أبرز المواد
 “المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة الخرج
منطقة الرياض
 “أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط
أبرز المواد
 متحدث التجارة: لا يوجد زحام على الأسواق وهناك تنظيمات محددة للهايبر ماركت
أبرز المواد
 ” الغذاء والدواء” : إطلاق منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة واجتماعات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع القطاع الخاص
أبرز المواد
 الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تبدأ تطبيق تقديم منع التجول
أبرز المواد
 أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة توفر المخزون الغذائي .. والأسعار مستقرة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر تضبط 3360 جالون من المعقمات مجهولة المصدر قبل توزيعها في الأسواق
المنطقة الشرقية
الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول

الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول

أبرز المواد
بـ4 آلاف وفاة.. كيف غرقت إسبانيا في دوامة كورونا؟

بـ4 آلاف وفاة.. كيف غرقت إسبانيا في دوامة كورونا؟

أبرز المواد
المصابون بكورونا يلامسون النصف مليون

المصابون بكورونا يلامسون النصف مليون

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تدعو إلى استمرار تفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول

لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تدعو إلى استمرار تفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول

أبرز المواد

الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول

الصور ترصد التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بمنع التجول
http://almnatiq.net/?p=846952
المناطق - واس

رصدت وكالة الأنباء السعودية عملية البدء بالامتثال للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضية بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.
وشهدت طرقات وشوارع وميادين وأسواق المدينة المنورة خلوها التام من حركة المرور والمتسوقين, حيث ضرب مواطنو ومقيمو المدينة المنورة مثالاً يحتذى به في المسؤولية والالتزام والوعي المجتمعي بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.
كما سجلت الجهات الأمنية حضورها وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

بـ4 آلاف وفاة.. كيف غرقت إسبانيا في دوامة كورونا؟

بـ4 آلاف وفاة.. كيف غرقت إسبانيا في دوامة كورونا؟
المصابون بكورونا يلامسون النصف مليون

المصابون بكورونا يلامسون النصف مليون
لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تدعو إلى استمرار تفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول

لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تدعو إلى استمرار تفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*