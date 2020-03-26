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«إعمار اليمن» يحسّن القطاعات الحيوية والخدمية في محافظة مأرب

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دشّن مشروع دعم قطاعي الصحة والمياه

«إعمار اليمن» يحسّن القطاعات الحيوية والخدمية في محافظة مأرب

«إعمار اليمن» يحسّن القطاعات الحيوية والخدمية في محافظة مأرب
http://almnatiq.net/?p=846958
المناطق - الرياض

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع دعم قطاعي الصحة والمياه في محافظة مأرب، بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، ورئيس المكتب الفني د. علي قائد الجبل، ومدير عام مكتب الصحة د. عبد العزيز الشدادي، ومدير عام نظم المعلومات عبد ربه حليس.
وشمل المشروع تسليم سيارات إسعاف ستوزع على ثلاثة مستشفيات في المحافظة، مستشفى هيئة مأرب العام، ومستشفى كرى، ومستشفى 26 سبتمبر.
كما شمل المشروع تسليم صهاريج نقل المياه لمستشفى البيضاء الميداني، والتي ستعمل على نقل المياه النظيفة للمستفيدين من المشروع.
ويهدف المشروع إلى دعم قطاعي الصحة والمياه في المحافظة، وتطوير القطاعات الحيوية للأشقاء اليمنيين في محافظة مأرب.
ويدعم المشروع قطاع الصحة في المحافظة من حيث تقليل عدد الوفيات والإعاقات التي تحصل أثناء نقل المصابين من الحوادث المرورية وغيرها، بالإضافة إلى كافة المرضى المحتاجين للنقل إلى المستشفيات، كما يفعّل المشروع جانب الإحالات بين المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
ويوفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المشروع المياه النظيفة للأشقاء اليمنيين، كما ستعمل على سد احتياجهم من المياه العذبة ومياه الري الزراعي والحيواني.

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