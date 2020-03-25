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أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”

أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”

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أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”

أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”
http://almnatiq.net/?p=846967
المناطق - الجوف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنفذ أمانة الجوف والبلديات التابعة لها “صراف آمن ” .
وبين أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المبادرة تستمر لمدة ١٤ يوم, لافتاً إلى أنه يتم من خلالها تعقيم الصرافات للوقاية من فايروس #كورونا خلال الاستخدام, وأشار إلى أن ذلك يتم وقت منع التجول بشكل يومي, بمشاركة أمانة المنطقة والبلديات التابعة وصحتي الجوف والقريات والغرف التجارية وبدعمكم نتميز وجمعية قُمرة ومجلس الشباب.

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