أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”

المناطق - الجوف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنفذ أمانة الجوف والبلديات التابعة لها “صراف آمن ” .

وبين أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المبادرة تستمر لمدة ١٤ يوم, لافتاً إلى أنه يتم من خلالها تعقيم الصرافات للوقاية من فايروس #كورونا خلال الاستخدام, وأشار إلى أن ذلك يتم وقت منع التجول بشكل يومي, بمشاركة أمانة المنطقة والبلديات التابعة وصحتي الجوف والقريات والغرف التجارية وبدعمكم نتميز وجمعية قُمرة ومجلس الشباب.