بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنفذ أمانة الجوف والبلديات التابعة لها “صراف آمن ” .
وبين أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المبادرة تستمر لمدة ١٤ يوم, لافتاً إلى أنه يتم من خلالها تعقيم الصرافات للوقاية من فايروس #كورونا خلال الاستخدام, وأشار إلى أن ذلك يتم وقت منع التجول بشكل يومي, بمشاركة أمانة المنطقة والبلديات التابعة وصحتي الجوف والقريات والغرف التجارية وبدعمكم نتميز وجمعية قُمرة ومجلس الشباب.
أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ مبادرة “صراف آمن”
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنفذ أمانة الجوف والبلديات التابعة لها “صراف آمن ” .
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