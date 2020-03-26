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تسجيل 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

تسجيل 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=846976
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الخميس، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539.

وأعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا في وقت سابق من اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” هناك شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن حاكم لومبارديا، تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس أن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس، مضيفا: “أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكانت هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة”.

يأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس الأربعاء.

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