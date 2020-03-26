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خبير بارز في مكافحة كورونا بأمريكا يحذر من “عودة الفيروس بشكل موسمي”
http://almnatiq.net/?p=846979
المناطق - وكالات

حذر أنتوني فوسي، أحد كبار الخبراء في فريق عمل مكافحة فيروس كورونا بأمريكا من أنه حتى في حال نجاح الدول التي تحارب Covid-19 في التغلب عليه، فقد يعود المرض في دورات سنوية.

وقال الدكتور فوسي، في حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء: “قد يصبح المرض موسميا ودوريا. بدأنا نرى الآن في نصف الكرة الجنوبي والجنوب الإفريقي، أن لدينا حالات تظهر أثناء دخول موسم الشتاء”.

وأكد فوسي، الذي يرأس أيضا المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ويحمل 45 شهادة دكتوراه فخرية، على الحاجة إلى تطوير لقاح واختباره بسرعة ومحاولة “إعداده حتى يكون لدينا لقاح متاح. وقال إن “قائمة” العلاجات المختلفة يجب أن يتم تتبعها بسرعة من خلال التجارب السريرية.

كما أثار الدكتور لي نورمان، سكرتير إدارة الصحة والبيئة في كانساس، احتمال أن يكون الفيروس موسميا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، ولكنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.

وأكدت الولايات المتحدة وقوع 65000 حالة إصابة بـ Covid-19 حتى الآن، وشهدت أكثر من 900 حالة وفاة، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم، حيث تجاوزتها إيطاليا والصين فقط.

وإلى الآن، أصاب فيروس كورونا ما يزيد عن 466 ألف فرد وقتل أكثر من 21 ألف مريض، حيث تتزايد الحالات الآن بعشرات الآلاف كل يوم.

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