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تذمر من عدم شمول تطبيقات التوصيل لبعض المناطق وتأخر بعضها في التوصيل فترة منع التجول

تذمر من عدم شمول تطبيقات التوصيل لبعض المناطق وتأخر بعضها في التوصيل فترة منع التجول

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بعض التطبيقات تعتذر لا يوجد مندوب متاح

تذمر من عدم شمول تطبيقات التوصيل لبعض المناطق وتأخر بعضها في التوصيل فترة منع التجول

تذمر من عدم شمول تطبيقات التوصيل لبعض المناطق وتأخر بعضها في التوصيل فترة منع التجول
http://almnatiq.net/?p=846985
المناطق-يوسف المطيري

مع بدء سريان قرار منح التجول للحد من انتشار فيروس “كرونا كوفيد 19” أتاحت وزارة الداخلية استخدام التوصيل عن طريق شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال فترة منع التجول بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
ومن أجل هذا الهدف ولضمان جودة الخدمات المقدمة أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين، إضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق المستفيدين كافة.
ومع هذه الجهود المبذولة إلا أن الكثير من المواطنين قوبلوا باعتذار بعض التطبيقات عن عدم مندوب متاح، أو عدم شمول توصيل هذه التطبيقات لبعض المناطق وتحديداً في مدينة الرياض.
ولم تقتصر هذه العقبات عند هذا الحد تحديداً بل إن بعض هذه التطبيقات الالكترونية بدأت في تسجيل مواعيد بعيدة للتوصيل تمتد في بعضها إلى أكثر من “10” أيام وربما أكثر من ذلك.
وتأتي سلسلة الاعتذارات وتأجيل مواعيد التسليم من قبل التطبيقات الالكترونية نتيجة الإقبال الكثيف من قبل المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه الخدمات خلال فترة منع التجول، بالإضافة إلى أن أعداد سائقي التوصيل المسجلين في هذه التطبيقات أقل من الحد المطلوب.

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