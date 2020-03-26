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جامعة الجوف تخدم 12,745 طالباً وطالبة بمعدل 1,313 ساعة عن بعد

جامعة الجوف تخدم 12,745 طالباً وطالبة بمعدل 1,313 ساعة عن بعد

منطقة الجوف
أمانة الرياض: 44 كانسة آلية تنظف الطرقات الرئيسة والفرعية خلال فترة منع التجول

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جامعة الجوف تخدم 12,745 طالباً وطالبة بمعدل 1,313 ساعة عن بعد

جامعة الجوف تخدم 12,745 طالباً وطالبة بمعدل 1,313 ساعة عن بعد
http://almnatiq.net/?p=846997
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف، ممثلة بمركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي عن إحصائية، أعمال المركز عن بعد منذ بداية تعليق الدراسة والإعلان عن تلقي الطلبات الإرشادية عن بعد، وبيّنت الإحصائية أن عدد المرشدين الفعالين بسكاكا بلغ (592) مرشداً ومرشدة، قدّموا (939) جلسة افتراضية، فيما بلغ عدد الساعات الإرشادية المقدمة (1741) ساعة ، دخل واستفاد منها ما يقارب (7015) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المرشدين الفعّالين في طبرجل (99) مرشداً ومرشدة قدّموا (100) جلسة افتراضية، وبلغ عدد الساعات الإرشادية المقدمة (101) ساعة، دخل واستفاد منها ما يقارب (234) طالب وطالبة، بينما بلغ عدد
المرشدين الفعّالين بالقريات (253) مرشداً ومرشدة، قدموا (262) جلسة افتراضية، وبلغ عدد الساعات الإرشادية المقدمة (174) ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها (5460) طالباً وطالبة .

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