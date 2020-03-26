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وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية

وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية
http://almnatiq.net/?p=847000
المناطق - الرياض

أوضح معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا فقد تم إنجاز أكثر 1500 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة .
جاء ذلك خلال اطلاع معاليه اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .
وبين وكيل إمارة الرياض أن تفعيل الخدمات الإلكترونية تشمل طلبات السجناء إلكترونياً وطلبات تملك العقار وخدمة التعديات الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الحالية التي تشمل المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.
وأكد تواصل الإمارة مع المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر أدوات الاتصال عن بعد وتقديم خدماتها لهم في مواقعهم وعدم الحاجة لتواجدهم.

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