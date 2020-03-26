احدث الأخبار

الاتحاد الإنجليزي يلغي الموسم الحالي ويشطب النتائج
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا
أبرز المواد
 وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية
منطقة الرياض
 جامعة الجوف تخدم 12,745 طالباً وطالبة بمعدل 1,313 ساعة عن بعد
منطقة الجوف
 أمانة الرياض: 44 كانسة آلية تنظف الطرقات الرئيسة والفرعية خلال فترة منع التجول
منطقة الرياض
 وزير الصحة يعلن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية عبر “أناة”
أبرز المواد
 تذمر من عدم شمول تطبيقات التوصيل لبعض المناطق وتأخر بعضها في التوصيل فترة منع التجول
منوعات
 وضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي بعد اختراق كورونا البلاط الملكي
أبرز المواد
 خبير بارز في مكافحة كورونا بأمريكا يحذر من “عودة الفيروس بشكل موسمي”
أبرز المواد
 تسجيل 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
أبرز المواد
الاتحاد الإنجليزي يلغي الموسم الحالي ويشطب النتائج

الاتحاد الإنجليزي يلغي الموسم الحالي ويشطب النتائج

أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته

القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا

أبرز المواد
وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية

وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية

أبرز المواد

وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية

وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية
http://almnatiq.net/?p=847003
المناطق _ الرياض

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- اليوم؛ تأتي لتعزز ريادة المملكة الاقتصادية والسياسية وفي مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل: إن المملكة تؤكد بهذه الخطوة أن لها الدور الأبرز في مواجهة جائحة كورونا في العالم أجمع وليس في السعودية فقط، التي شهدت إجراءات احترازية غير مسبوقة لحماية المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
وثمن معاليه مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، منوهاً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ودعا معالي وزير العدل في ختام حديثه – الله عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن ينفع بالجهود لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه وأن يحفظ الوطن ومواطنيه.

روابط ذات صلة

الاتحاد الإنجليزي يلغي الموسم الحالي ويشطب النتائج

الاتحاد الإنجليزي يلغي الموسم الحالي ويشطب النتائج
القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته

القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته
وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*