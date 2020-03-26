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شرطة منطقة الرياض تقبض على أشخاص في محافظة القويعية خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن

شرطة منطقة الرياض تقبض على أشخاص في محافظة القويعية خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=847018
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص بمحافظة القويعية يتضمن قيامهم بمخالفة أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم لجريمةٍ معلوماتية تمثلت، بتصوير ذلك ونشره .. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن كشف هويتهم والقبض عليهم وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

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