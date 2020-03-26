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الشرقية .. انتشار رجال الأمن لتطبيق منع التجول الجزئي .. والتزام تام من المواطنين والمقيمين

المنطقة الشرقية

الشرقية .. انتشار رجال الأمن لتطبيق منع التجول الجزئي .. والتزام تام من المواطنين والمقيمين

الشرقية .. انتشار رجال الأمن لتطبيق منع التجول الجزئي .. والتزام تام من المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=847021
المناطق _ فتحية عبدالله
يباشر رجال الأمن البواسل جهودهم الحثيثة من أجل تطبيق القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز حفظه الله – بمنع التجوال الجزئي للحد من انتشار فايرس كورونا الجديد.
وشهدت شوارع الشرقية  انتشار الفرق الأمنية من كل القطاعات في كل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ومستمرين بالعمل على تحرير المخالفات لمن لم يلتزموا  بقانون منع التجوال.
“المناطق” قامت بجولة ميدانية شملت الخبر والدمام وتم رصد الحركة في الشوارع قبل بداية موعد منع التجول في السابعة مساءً وبعد دخول وقت منع التجول الموقت بعد السابعة مساءً وكان هناك التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين ً وحظينا بتجاوب كبير وترحيب من قبل رجال الأمن وتعاون مع الإعلاميين أثناء تغطيتهم الإعلامية لتطبيق الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

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