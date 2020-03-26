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رجال أمن تبوك قائمون وساهرون ومرابطون بأزمة كورونا

رجال أمن تبوك قائمون وساهرون ومرابطون بأزمة كورونا

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الشرقية .. انتشار رجال الأمن لتطبيق منع التجول الجزئي .. والتزام تام من المواطنين والمقيمين

الشرقية .. انتشار رجال الأمن لتطبيق منع التجول الجزئي .. والتزام تام من المواطنين والمقيمين

المنطقة الشرقية

رجال أمن تبوك قائمون وساهرون ومرابطون بأزمة كورونا

رجال أمن تبوك قائمون وساهرون ومرابطون بأزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=847026
تبوك - فايز السميري - علي العميري
انتشار أمني قائم وساهرون ومرابطون كما نشاهدهم في مدينة تبوك رجال الأمن ينتشرون في طرق تبوك الرئسية والفرعية لمنع التجوال الجزئي ورصد أي مخالف ليتم تطبيق أنظمة منع التجوال.
وجسد المواطنون والمقيمون في مدينة تبوك امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي، بتعاونهم وبقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي مرض كورونا.
جاء كل ذلك بتوفيق الله ثم بتوحد الجهود واتباع التعليمات والسير بخطى ثابته نحو العمل الجاد وهذه  رسالة للجميع لنتخطى هذه الأزمة بإذن الله نلتزم بالتعليمات لا للتجمع نعم للتكاتف نعم للوحدة لننعم بأمن وأمان ونعتبر هذا الجائحة حلم نستيقظ منها وكلنا فرح وسعادة فقط امنوا بالله وتقيدوا بالتعليمات وأبقوا في منازلكم.
من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية ، تواصل تطبيق مهامها اليومية؛ لمنع التجول في جميع مناطق المملكة من قرى، ومدن، ومراكز، منذ بداية وقت منع التجول، وحتى الساعة السادسة صباحًا، مشيدًا بالتزام المواطنين والمقيمين، وأن ذلك يساعد رجال الأمن، ويسهم في عدم المخالطة والانتقال من الأماكن الأخرى؛ لمنع انتشار الفيروس.
ولفت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الانتباه إلى أن المملكة مرت بالكثير من المحن، وركيزتها الأساسية هي المواطن, مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الرسمية والمواطن والمقيم يساعد على تقليل الحركة، والالتزام بمنع التجول، وتطبيقه، وأنه بتعاون الجهات الصحية والأمنية معًا – بإذن الله – سيكون الجميع في أمان.

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