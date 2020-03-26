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“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة طريف

“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة طريف

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“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة طريف

“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة طريف
http://almnatiq.net/?p=847041
المناطق _ خالد الضبيبي

تشهد الأسواق الغذائية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية  وفرة في المعروض والمخزون الغذائي

ورصدت “المناطق ” توفر السلع في عدد من الأسواق الغذائية والسوبر ماركت” وسوق بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز

من جانبهم أكد عدد من أهالي المحافظة أن الوضع الغذائي ممتاز، وان هناك توفر منه كبير في المنشآت التجارية والأسواق مقدمين شكرهمأولأً لله عز وجل ثم لقيادة الوطن التي وفرت للمواطن كافة احتياجاته .

الجدير بالذكر أن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي طمأن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس “كورونا”، وقال: “الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققًا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا”، مؤكدًا أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

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