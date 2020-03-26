“المناطق” ترصد وفرة المخزون الغذائي في أسواق محافظة طريف

المناطق _ خالد الضبيبي

تشهد الأسواق الغذائية في محافظ ة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وفرة في المعروض والمخزون الغذ ائي

ورصدت “المناطق ” توفر السلع في عدد من الأسواق الغذائية والسوبر ماركت” وسوق بيع الخضار وال دواجن واللحوم والمخابز

من جانبهم أكد عدد من أهالي الم حافظة أن الوضع الغذائي ممتاز، وان هناك توفر منه كبير في المن شآت التجارية والأسواق مقدمين ش كرهمأولأً لله عز وجل ثم لقيادة الوطن التي وفرت للمواطن كافة احتياجاته .

الجدير بالذكر أن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ما جد بن عبد الله القصبي طمأن عمو م المستهلكين بشأن الوضع التموي ني في ظل الظروف الاستثنائية وال إجراءات الاحترازية التي اتخذته ا الدولة للوقاية من فيروس “كور ونا”، وقال: “الحمد لله هذا الو طن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققًا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا”، مؤكدًا أن الوضع التموي ني ممتاز، وهناك تعاون كبير من ا لمنشآت التجارية والقائمين عليه ا، وحرص على أداء واجبهم الوطني .