أمانة الشرقية ووزارة التجارة تقومان بحملة تفتيشية بسوق الخضار المركزي في الدمام

المناطق _ الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية (إدارة الأسواق) وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس ٢٦مارس٢٠٢٠م، بحملة تفتيشية في سوق الخضار المركزي بالدمام، شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم ارتفاع الأسعار لحماية المستهلك والمستفيد، وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته.

وشملت الحملة متابعة الجهود الاحترازية ومخالفة البائعة الغير نظاميين، وتسليم ٢٢ مخالف للجهات المختصة، ومصادرة ١٢٢ صندوق من البضائع تحتوي على أصناف مختلفة من الخضار والفواكه، وتشديد الرقابة على المباسط، من حيث وضع مسافة بينهم تبلغ ٨ متر للحد من الانتشار والوقاية من الفيروس، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الباعة.

كما شملت الزيارة التأكد من كافة الأسعار ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضى المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الخدمية، لحماية المستهلك وسلامته.