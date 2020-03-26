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بلدية القطيف تنفذ 475 زيارة للمنشآت التجارية خلال 24 ساعة

بلدية القطيف تنفذ 475 زيارة للمنشآت التجارية خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=847060
المناطق _ القطيف

نفذ مراقبو بلدية محافظة القطيف خلال اليوم الماضي عدد من الجولات التفتيشية بمختلف مناطق المحافظة، بلغت 475 زيارة لمحلات الصحة العامة والمنشأة الغذائية، وذلك لمراقبة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيسي والبلديات التابعة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مضيفا، أن الفرق الصحية الميدانية قامت بجولات استهدفت زيارة 475 محلا في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرا الى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 7 محلات بالإضافة الى توجيه 75 إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار الى أن البلدية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية قامت برفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 1855 م2، بالإضافة الى 1252 طنا من النفايات المنزلية، فضلا عن كسح 16 ساحة، وغسل وتطهير 269 برميل و 146 حاوية وصيانة 13 حاوية.

وأشاد المهندس الحسيني بتحلي الأهالي بالصبر والتعامل بوعي مع القرارات، مشيراً الى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن من خلال استقبال جميع القرارات برحابة صدر.

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