سمو نائب أمير الجوف المملكة يوماً بعد يوم تثبت قوة مكانتها السياسية والاقتصادية

الجوف _ عبدالعزيز الحموان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي ترأسها اليوم ” حفظه الله ” ، تؤكد حرص المملكة كقائدة لمجموعة G20على توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد ، والعمل على تخفيف أثاره على الدول وشعوبها .

وأضاف سموه أن المملكة تثبت يوماً بعد يوم قوة مكانتها السياسية والاقتصادية وتبوؤها مكانة مرموقة بين دول العالم بقيادتها مجموعة العشرين التي تمثل قوة اقتصاد العالم .

ونوّه سموه بمضامين الكلمة التي تؤكد استشعار المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” للمسؤولية تجاه جائحة كورونا التي احتلت اهتمامات دول العالم ، حيث تسعى المملكة بقيادتها للمجموعة على دعم الجهود الدولية لمواجهة هذا الوباء

ودعا سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يدفع عن الجميع هذا الوباء.