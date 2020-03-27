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بدعمكم نتميز تنفذ مبادرة (صراف آمن) بالقريات

بدعمكم نتميز تنفذ مبادرة (صراف آمن) بالقريات
http://almnatiq.net/?p=847074
المناطق _ القريات
بناءا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن وعبدالعزيز أمير منطقة الجوف نفذت مبادرة بدعمكم نتميز مبادرة ( صراف آمن ) بدعم الغرفة الصناعية  بمحافظة القريات .
وأوضح رئيس المبادرة خالد العازمي، أن المبادرة تهدف لتوفير بيئة أكثر وقاية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، تماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه .
وتضمنت هذه المبادرة التي قام بها نخبة من أعضاء الفريق، بوضع لواصق وتوزيع بروشورات توعوية على الصرافات ، كما قام أعضاء المبادرة الموزعين على الصرافات الالية بتعقيم الاشخاص الذين استخدمو قبل وبعد عملية السحب من الصراف الالي .
ورفع العازمي شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف، على رعايته وتوجيهه الكريم بتنفيذ هذه المبادرة، وحرص سموه على دعم الاعمال التوطعية بالمنطقة .

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