بدعمكم نتميز تنفذ مبادرة (صراف آمن) بالقريات

المناطق _ القريات

بناءا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن وعبدالعزيز أمير منطقة الجوف نفذت مبادرة بدعمكم نتميز مبادرة ( صراف آمن ) بدعم الغرفة الصناعية بمحافظة القريات .

وأوضح رئيس المبادرة خالد العازمي، أن المبادرة تهدف لتوفير بيئة أكثر وقاية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، تماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه .

وتضمنت هذه المبادرة التي قام بها نخبة من أعضاء الفريق، بوضع لواصق وتوزيع بروشورات توعوية على الصرافات ، كما قام أعضاء المبادرة الموزعين على الصرافات الالية بتعقيم الاشخاص الذين استخدمو قبل وبعد عملية السحب من الصراف الالي .

ورفع العازمي شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف، على رعايته وتوجيهه الكريم بتنفيذ هذه المبادرة، وحرص سموه على دعم الاعمال التوطعية بالمنطقة .