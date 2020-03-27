سفير اليابان لدى المملكة يشيد بتوقيت القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في ظل التطورات المتلاحقة لجائحة كوفيدـ19

المناطق _ الرياض

أشاد سفير دولة اليابان لدى المملكة العربية السعودية تسوكاسا إيمورا، بتوقيت القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وقادة أقوى عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، في ظل التطورات المتلاحقة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيدـ19.

‏‎وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية:” يشجعنا كثيراً البيان الواضح والعازم الصادر عن زعماء مجموعة العشرين، والذي يؤكد على وجه الخصوص أن مجموعة العشرين ستتخذ جميع التدابير اللازمة الممكنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف:” إننا نشعر بالدعم الكبير من جانب جميع القادة الذين يؤيدون القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة جدولة الألعاب الأولمبية إلى موعد لا يتجاوز صيف عام 2021 في طوكيو”، مثمناً عالياً القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال القمة.