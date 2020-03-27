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سمو أمير منطقة الرياض : قيادة المملكة تستشعر دورها الإنساني وريادتها الدولية

سمو أمير منطقة الرياض : قيادة المملكة تستشعر دورها الإنساني وريادتها الدولية
http://almnatiq.net/?p=847090
المناطق _ الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) والتي كانت برئاسته أيده الله.
ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي باستشعار قيادة المملكة دورها الإنساني وريادتها الدولية عبر تخفيف أثر المرحلة الحالية التي شملت العالم أجمع وما تعول عليه الشعوب من ضمان سلامتها الصحية وتوفير الإمدادات الأساسية وسعي المملكة إلى توحيد الجهود والاستجابة العاجلة لمواجهة وتصدي هذه الجائحة.
ولفت سموه النظر إلى سرعة مبادرة المملكة بطلب قمة افتراضية وثقتها في تجاوز المرحلة بعد عون الله وتوفيقه بالتكاتف والتنسيق مع قادة العالم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عليها عزها وتمكينها واستقرارها.

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