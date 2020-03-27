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شرطة حائل: الباصق على نافذة إحدى المركبات يعاني من اعتلالات نفسية ولا يحمل فيروس كورونا

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شرطة حائل: الباصق على نافذة إحدى المركبات يعاني من اعتلالات نفسية ولا يحمل فيروس كورونا

شرطة حائل: الباصق على نافذة إحدى المركبات يعاني من اعتلالات نفسية ولا يحمل فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847097
المناطق _ حائل

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنهُ بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بالبصق على نافذة إحدى المركبات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم نقله للمستشفى وفحصه وظهرت نتائج الفحص سلبية حول إصابته بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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