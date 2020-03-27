لتقوية جهاز المناعة.. أخصائي ينصح بتناول هذه الأطعمة

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وجه ‏‏‏‏أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني عدة توصيات ونصائح يجب إتباعها من أجل المحافظة على الجهاز المناعي، وذلك من خلال الابتعاد عن التوتر بقدر الإمكان حيث أن التوتر يلعب دور في إضعاف الجهاز المناعي.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على موقع “تويتر” أنه يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المكررة والمعالجة كيميائيا، وبادر بغذاء يحتوي على فواكه وخضروات طازجة بالإضافة إلى الحبوب.

وأوصى بتناول البروكلي والشعير والثوم حيث أن هذه الأطعمة تحتوي على معدن الجرمانيوم وهو عنصرمفيد للجهاز المناعي، مع استخدم العصائر الطازجة يوميا وبالأخص عصير الأناناس والليمون والكيوي، مشيراً إلى أن الفلفل الأحمر يلعب دور هام في رفع كفاءة الجهاز المناعي وعليه يجب إضافته إلى الطعام.

وأكد أن الجزر يحتوي على بيتا كاروتين وهو يلعب دوراً هاماً كمضاد للأكسدة ويرفع كفاءة الجهاز المناعي، بينما من الضروري تجنب تناول الطعام إلى حد التخمة حيث أن ذلك يضعف الجهاز المناعي، والابتعاد عن عن التدخين والمنبهات.

وحذر من تناول أي دواء ما لم يوصف من قبل الطبيب أو المختص في طب الأعشاب