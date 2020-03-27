نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

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أعلنت نيوزيلندا اليوم عن تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض، حيث أن البلاد في حالة توقف تام بسبب الإغلاق المفروض من قبل الحكومة.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا اشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي:” إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ حتى الآن 368 حالة، مشيرا إلى أن 37 مريضا تعافوا من مرض “كوفيد 19″ الذي يسببه الفيروس، بينما يخضع مريض واحد فقط للعلاج في العناية المركزة”.