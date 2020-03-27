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الأرصاد تحذر من نشر معلومات مغلوطة عن الطقس وربطها بانتشار كورونا

الأرصاد تحذر من نشر معلومات مغلوطة عن الطقس وربطها بانتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=847147
المناطق_الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد،اليوم،  من تقديم معلومات مغلوطة عن الطقس وربطها بانتشار الأوبئة والفيروسات دون الرجوع لجهة الاختصاص

وحذر مدير عام الشؤون القانونية، المستشار فيصل السوط، من محاولات بعض الأفراد من محبي الظهور والشهرة من مغبة نشر معلومات مضلل ومغلوطة عن الطقس وربطها بانتشار الأوبئة والفيروسات في مسايرة منهم لجائحة كورونا، وأهاب بأن الهيئة ستتحرك لمحاسبة كل من يقدم على ذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص ودعا المستشار السواط لضرورة التعاون مع الجهات الحكومية واستقاء المعلومات من مصدرها خاصة وزارة الصحة في مثل هذه الظروف.

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