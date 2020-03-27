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الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847154
المناطق_وكالات

أعلنت الصين اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 5 حالات وفاة خلال اليوم الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإغلاق حدودها أمام الأجانب من معظم الدول في مجهودات لكبح الحالات المصابة بالفيروس القادمة من الخارج.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن جميع الحالات باستثناء واحدة التي تم تسجيلها اليوم كانت من بين المسافرين العائدين من الخارج.

وقالت الصين يوم الخميس إنها ستعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة في خطوة للحد من عدد الحالات القادمة من الخارج المصابة بالفيروس ، ويدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من يوم غد السبت.

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