أمريكا تدعو العاملين بالقطاع الصحي الأجانب للعمل على أراضيها

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تبذل السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي الفيروس الوبائي، وذلك بعد احتلالها المرتبة الأولى بعدد الإصابات، لذا قررت تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها للأجانب العاملين بالقطاع الصحي. تبذل السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي الفيروس الوبائي، وذلك بعد احتلالها المرتبة الأولى بعدد الإصابات، لذا قررت تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها للأجانب العاملين بالقطاع الصحي

وقالت وزارة الخارجية بأن أميركا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها، كما خصت السلطات الأميركية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة الوباء

وطالبت الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوي الاختصاص، في حال وجود رغبة لديهم في العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة