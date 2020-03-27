الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستجابة لدعوات وقف القتال في اليمن

المناطق - الرياض

رحب الاتحاد الأوروبي بالاستجابة المعلنة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بوقف العمليات القتالية في اليمن بسبب جائحة كورونا.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل اليوم إن الحكومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، ردت إيجابيا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن من أجل مكافحة جائحة الفيروس كوفيد 19 الحالي ، كما أبدت المليشيات الحوثية استعدادها للانخراط في تخفيف التصعيد والتفاوض على اتفاق سياسي شامل.

وأضاف البيان: إن هذه خطوات مرحب بها وهي في الاتجاه الصحيح وإن الحرب في اليمن استمرت لأكثر من خمس سنوات وجلبت معاناة ودمارًا لا توصف إلى اليمن ومواطنيه.

ووأضح أن التهديد الوشيك الإضافي الذي يشكله الآن انتشار الفيروس المستجد يجعل الأمر أكثر إلحاحًا بالنسبة للأطراف لإلقاء السلاح وتوحيد القوى من أجل قضية مشتركة.

وقال البيان الأوروبي “إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الأطراف المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إنشاء آليات مناسبة لبناء الثقة لتحقيق هذه الغاية وسيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعمه الكامل للمبعوث الخاص وفريقه وهم يشرعون في هذا المسعى الحاسم لصالح الشعب اليمني والاستقرار الإقليمي”.