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روسيا تعلن إغلاق كافة المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

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روسيا تعلن إغلاق كافة المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

روسيا تعلن إغلاق كافة المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=847185
المناطق - وكالات

أعلنت روسيا، الجمعة، أنه سيتم إغلاق كافة المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من السبت، في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت السلطات

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت: “تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتبارا من 28 مارس وحتى 5 أبريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد”.

وسجلت روسيا، الجمعة، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.

وأوضحت السلطات الروسية أن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.

وتخطى عدد الصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز النصف مليون، ليصل إلى نحو 533 ألفا، توفي منهم 24,098 شخصا، بينما تعافى 124,394 شخصا.

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