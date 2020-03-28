هونغ كونغ تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا

المناطق - وكالات

سجلت هونغ كونغ، الجمعة، أعلى حصيلة يومية لها على الإطلاق من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا مستجد.

وذكر موقع “ساوث تشاينا مورنغ بوست” أن الأقليم الصيني سجل 65 حالة اليوم الجمعة، ليصل بذلك العدد إلى 518 إصابة بالفيروس التاجي.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك 41 شخص عادوا من الخارج بينهم 14 طالبا.

كما تم ربط عشرة من الحالات الجديدة بمجموعة تضم موسيقيين قدموا عروضاً في أربعة نوادي ليلية. وفي هذا الصدد، قالت السلطات إن 124 قد يكونون تعرضوا للإصابة جراء اختلاطهم بتلك الفرق الموسيقية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أدرجت السلطات الصحية فقدان الطعم والرائحة كأحد أعراض مرض “كوفيد-19” مع وجود أربعة مرضى على الأقل يعانون من هذه الحالة.

لكن البروفيسور ديفيد هوي شو تشونغ، أحد الخبراء الذين يقدمون المشورة لعمدة هونغ كونغ بشأن وباء كورونا ، طالب بعدم الذعر بشأن مثل هذه الأعراض لأنها شائعة أيضًا في الأمراض الأخرى.

وقال إنه ليست هناك حاجة لفحص من يعاني فقدان الرائحة أو الطعم ما دام لا يعاني من أعراض تنفسية.