عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847208
المناطق - وكالات

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة .
وأفادت الوزارة في بيان لها ، أن 10 حالات كانت مخالطة لحالات سابقه و 8 حالات لمسافرين قادمين من الخارج و 4 حالات تخضع للتقصي الوبائي ، مشيرةً إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء .

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