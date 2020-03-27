سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة .
وأفادت الوزارة في بيان لها ، أن 10 حالات كانت مخالطة لحالات سابقه و 8 حالات لمسافرين قادمين من الخارج و 4 حالات تخضع للتقصي الوبائي ، مشيرةً إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء .
عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة .
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