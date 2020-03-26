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امير الباحة يوجه باطلاق مبادرة لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة

امير الباحة يوجه باطلاق مبادرة لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة

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امير الباحة يوجه باطلاق مبادرة لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة

امير الباحة يوجه باطلاق مبادرة لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة
http://almnatiq.net/?p=847238
المناطق-الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإطلاق مبادرة عاجلة تغطي كافة محافظات المنطقة ، تعمل بتكثيف الجهود وتوحيدها لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة ذات العلاقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد .
حيث تجري الترتيبات العاجلة لإطلاق مبادرة (لستم وحدكم) بمتابعة وكيل الإمارة الأستاذ/أحمد بن صالح السياري وهي مبادرة ذات جوانب صحية وإنسانية وتوعوية وتستهدف كافة شرائح المجتمع عبر نشر المواد التوعوية وتوفير العيادة المتنقلة ونقاط الفحص الطبي وتوزيع لوازم الحماية الطبية بالإضافة إلى بعض الخدمات الإنسانية المساندة لأهم الشرائح الاجتماعية مثل أسر شهداء الواجب وأسر المرابطين بالحد الجنوبي والأيتام والأرامل والسجناء والمنومين والخاضعين للحجز التحفظي ومن في حكمهم .

الجدير بالذكر أن المبادرة من تصميم وحدة المبادرات التابعة لمكتب تحقيق الرؤية بالإمارة بقيادة تنفيذية من مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية بالشراكة مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي ومجلس شباب منطقة الباحة وجمعية تعاطف الصحية وجمعية أبواب التطوعية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

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