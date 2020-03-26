مدني القصيم يخمد حريق 3 مستودعات بالبكيرية بلا إصابات

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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البكيرية حادث احتراق ثلاث مستودعات متجاورة مساحة كل منها {١٥٠٠م٢}، تحوي تمور ومعدات ومستلزمات تعبئة وتغليف التمور، وتجهيزات وآليات زراعية . وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمحافظة البكيرية تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (9:42) فتمت مباشرة الحادث وتتفيذ خطة الاسناد لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة .. واخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي دون اصابات ولله الحمد .. واضاف العقيد اباالخيل بأن إجراءات التحقيق لاتزال مستمرة لتحديد سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية