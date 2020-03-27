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أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=847257
المناطق - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير، أحد المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة ، وذلك لمخالفته للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد “كوفيد19” .
وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه جاء اغلاق المنشأة بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الإحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ومنها التطهير والتعقيم ، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات ، إضافة الى عدم تقيده بتطبيق الإجراءات الوقائية ، و منها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في اقسام السوق .
مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً في حقه وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم اغلاق المنشاة احترازياً  .

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