أمانة عسير تنفذ حملات تعقيم وتطهير شوارع أبها خلال فترة المنع

المناطق - أبها

في إطار الإجراءات الإحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ميدانياً حملة تعقيم، وتطهير شوارع مدينة أبها ، وذلك خلال فترة الحظر و ذلك بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بريق.

و جاءت تلك الأعمال حرصاً على مواصلة حملات تعقيم وتطهير كافة مرافق و طرقات مدينة أبها ، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أمانة المنطقة وبلدياتها لمواجهة فايروس كورونا المستجد، تكاملاً مع كافة الجهود الوطنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين .

و تأتي هذه الإجراءات التي تتخذها الامانة لتتضيق الخناق على فايروس كورونا الآخذ في الانتشار، وذلك عبر حملات التعقيم والتطهير، للحد من انتشار الفيروس.

الجدير بالذكر فإن الأمانة تواصل حملات التعقيم و التطهير لمكافحة تفشي فايروس كورونا من خلال تطبيقها لحزمة إجراءات مشددة شملت كافة مرافق و طرقات مدينة أبها .