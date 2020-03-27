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أمانة عسير تنفذ حملات تعقيم وتطهير شوارع أبها خلال فترة المنع

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أمانة عسير تنفذ حملات تعقيم وتطهير شوارع أبها خلال فترة المنع

أمانة عسير تنفذ حملات تعقيم وتطهير شوارع أبها خلال فترة المنع
http://almnatiq.net/?p=847260
المناطق - أبها

في إطار  الإجراءات الإحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ميدانياً حملة  تعقيم، وتطهير شوارع مدينة أبها ، وذلك خلال فترة الحظر  و ذلك بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بريق.
و جاءت تلك الأعمال حرصاً  على مواصلة حملات تعقيم وتطهير كافة مرافق و طرقات مدينة أبها ، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أمانة المنطقة وبلدياتها لمواجهة فايروس كورونا المستجد، تكاملاً مع كافة الجهود الوطنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين .
و تأتي هذه الإجراءات التي تتخذها الامانة لتتضيق الخناق على فايروس كورونا الآخذ في الانتشار، وذلك عبر حملات التعقيم والتطهير، للحد من انتشار الفيروس.
الجدير بالذكر فإن الأمانة تواصل حملات التعقيم و التطهير لمكافحة تفشي فايروس كورونا من خلال تطبيقها لحزمة إجراءات مشددة شملت كافة مرافق و طرقات مدينة أبها .

 

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