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أمير الجوف يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا بجمرك الحديثة

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أمير الجوف يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا بجمرك الحديثة

أمير الجوف يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا بجمرك الحديثة
http://almnatiq.net/?p=847275
الجوف - عبدالعزيز الحموان

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها جمرك منفذ الحديثة مع العاملين في المنفذ للوقاية من فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي أمس، بمدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف حسن بن علي الشهراني، ومشاركة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني، ولجنة القيادة والتحكم بصحة الجوف.
واستعرض سموه خلال الاجتماع التنسيق والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية والإدارية العاملة بالمنفذ، ورفع مستوى الوعي بين الموظفين العاملين للوقاية من فايروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية.
كما اطلع سمو أمير منطقة الجوف على إجراءات التعقيم والتنظيف المستمر والدوري على جميع المرافق، وتطبيق العمل بالحد الأدنى من الموظفين وتفعيل العمل عن بُعد ، وكيفية تطبيق الاشتراطات وخطة العمل المعدة لدخول وعبور الإرساليات الى أراضي المملكة.
وأكد سموه على متابعة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا التي أقرتها الدولة على الجميع والقرارات الصادرة بهذا الشأن وبدون استثناء.
داعياً سموه الله للجميع بالصحة والسلامة.

 

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