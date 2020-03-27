أمير منطقة تبوك ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة الـ 20

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله “بافتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) ، التي ترأسها ” ايده الله “، والتي تأتي في ظل ظرفًا صعب يمر به العالم وانسجاماً مع الدور الريادي والقيادي للمملكة والتزامها الإنساني والأخلاقي واستشعاراً لمواجهة جائحة كورونا المستجد وماتتطلبه هذه المرحلة من تكاتف وتوحيد للجهود وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في قمة دول المجموعة العشرين ودول العالم كافة في سبيل خدمة الانسان وسلامته والعمل على الحد من تداعيات وتأثيرات هذه الأزمة وسبل الدعم في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والاهتمام بمساعدة الدول النامية

مشيراً سمو أمير منطقة تبوك في تصريحه الي ماقدمتة المملكة من جهود ومساعدات الى عدد من الدول وكذلك دعم المنظمات العالمية منوهاً سموه بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفي ختام التصريح سأل سموه المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وان يكلل جهودهما بالتوفيق والنجاح ويديم على بلادنا نعمة الامن والأمان.