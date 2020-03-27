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الهيئة الملكية بالجبيل تطبق أعلى المعايير والاشتراطات للوقاية من فيروس كاورونا
http://almnatiq.net/?p=847299
المناطق - الجبيل الصناعية

حرصت الهيئة الملكية بالجبيل منذ انشائها على تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تضمن حماية الفرد والمجتمع على جميع المستويات الصحية إضافة لتحديث هذه المعايير بما يتناسب مع أساليب طبيعة الحياة في المنطقة.

 

وفي حال عدم توفر معايير متخصصة أو وجود ما لا يتناسب مع طبيعة المنتجات الغذائية التي يتم اعدادها في المرافق الغذائية المتنوعة فإن المتخصصين يعمدون لدراسة ووضع القوانين والاشتراطات ووضع ما يناسب منها لهذه الانشطة دون الاخلال بسلامة الغذاء.

 

حيث تم تكوين فريق بإدارة خدمات الأملاك تقع على عاتقه مسؤولية توجيه المحلات بالاشتراطات الواجب تنفيذها خلال الفترة، إضافة لما يستجد على الساحة من قرارات سامية وتعاميم من الجهات الوزارية المختلفة بالدولة ، ومسؤولية القيام بأعمال الرقابة للتأكد من استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

ومن هذا المنطلق قامت إدارة خدمات الاملاك بتطبيق العديد من الاجراءات  التي تضمن الوقاية من فيروس كاورونا والتي اشتملت على تنظيف وتعقيم عربات التسوق بشكل مستمر ودوري ووضع جدول بذلك لمتابعته، وتوفير كميات كافيه من السائل المعقم للأيدي عند المداخل ،والتأكد من صحة العاملين من حيث درجات الحرارة او وجود أعراض  مرض الجهاز التنفسي، و  التأكد من وضع ملصقات ارشادية بترك مسافة كافية بين المتسوقين ١.٤م عند الاصطفاف للمحاسبة، والالتزام بارتداء القفازات و الكمامات لجميع العاملين بأسواق المواد الغذائية ومافي حكمها، وتنظيف و تعقيم الاسطح الملامسة للأيادي ( طاولة المحاسبة ، جهاز الدفع) ،وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحاسبين ، أضافة ألى وضع مسافات كافيه في الممرات تفادياً للازدحام.

 

 

هذا وقد تم في عام ١٤٣٦ه  وضع معايير واشتراطات  للأسواق المركزية والمحلات بمختلف أنشطتها بمدينة الجبيل الصناعية وتم تطبيقها على المنشأت ذات العلاقة بالمدينة، مما اسهم ذلك في سهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

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