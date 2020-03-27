سيدات أعمال الخفجي يطلقن “مبادرة صراف آمن”

الخفجي - سطام فروان

نظمت مجموعة من سيدات الأعمال بمحافظة الخفجي، مبادرة لتوزيع المعقمات والقفازات على أجهزة الصرف الآلي الـ«ATM» بالمحافظة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع الحملات و المبادرات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مجلس أعمال الخفجي الأستاذ “مرزوق البلوي” أن سيدات الأعمال قدموا هذا المقترح من باب مسؤوليتهن الإجتماعية تجاه الأهالي و المحافظة والذي لاق الترحيب و القبول من مجلس الأعمال في الخفجي، حيث قامن سيدات أعمال الخفجي وبمشاركة فريق أثر التطوعي بتوزيع معقمات وقفازات على جميع أجهزة الصرف الآلي «ATM»، و وضع منشورات تحتوي على طريقة الإستخدام الآمن لأجهزة الصرف، لاستخدامها أثناء عمليات السحب، لمنع العدوى وحفاظًا على عدم انتقالها، و المتضمنة طرق الإستخدام بالقفازات أو المناديل، ثم تطهير الأيدي بعد الانتهاء من استخدام جهاز الصرف.

وفي ختام التصريح شكر “البلوي” سعادة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع على دعمه المستمر لرجال وسيدات الأعمال من خلال مبادرات المجلس، كذلك شكر غرفة الشرقية السباقين في المبادرات الوطنية، وشكر أيضا سيدات أعمال الخفجي وفريق اثر التطوعي.