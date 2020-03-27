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بر العارضة تكثف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة بعدد من المبادرات

بر العارضة تكثف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة بعدد من المبادرات

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سيدات أعمال الخفجي يطلقن “مبادرة صراف آمن”

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بر العارضة تكثف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة بعدد من المبادرات

بر العارضة تكثف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة بعدد من المبادرات
http://almnatiq.net/?p=847323
جازان - فضة عطيف

شكلت جمعية بر العارضة بجازان لجنة طارئة مكونه عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وعدد من الموظفين، وذلك نظراً للظروف الراهنة وما تقوم به الدولة من جهود لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

حيث تجتمع اللجنة على مدار ال٢٤ ساعة يومياً عن بعد لمتابعة كل جديد، وارتأت الخروج بعدة مبادرات منها:

اعتماد صرف مبلغ مليون ومئتي ألف (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال. زكوات نقدية تودع في حسابات الأسر الأكثر حاجة و التي ليس لديها دخل مادي، وذلك على دفعتين دفعة في شهر شعبان الحالي والثانية في شهر شوال.

كما تم اعتماد مشروع السلة الغذائية الطارئة ب ٨٠٠ سلة غذائية قيمة السلة (٢٥٠) ريال، للأسر المتضررة من الوضع الحالي بتكلفة بلغت (٢٠٠.٠٠٠)ريال كمرحلة أولى.

بالإضافة إلى تبني عدد من المبادرات التي تعنى بالأسر في مواجهة الجائحة والظروف الحالية ورفعها للمؤسسات المانحة لدعمها وتنفيذها.

كما تم البدء بدراسة وإعداد مشروع تفطير الأسر في شهر رمضان المبارك وتسويقه على المؤسسات والأفراد، والذي يشمل جميع الأسر المسجلة بالجمعية وعددها (١٧٧٥) أسرة ما بين أسر  أيتام وفقراء وكبار سن وأرامل مطلقات وأسر السجناء حيث تعطى كل أسرة قسيمة شرائية بقيمة (٧٥٠) ريال وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع (١.٣٣١.٢٥٠) ريال.

وركزت الجمعية على مشروع الكفالة الشهرية “السلة الغذائية” حرص منها على تغطية أكبر عدد ممكن من الأسر وذلك عبر تسويقه على فاعلي الخير بشكل أسبوعي، حيث يتم في هذا المشروع كفالة الأسر بمبلغ شهري على حسب عدد أفرادها، وتقوم الأسر بصرفه عبر أحد مستودعات المواد الغذائية المتعاقد مع الجمعية.

وما قامت به الجمعية من جهود ماهو إلا تكاملاً مع تقوم به دولتنا المباركة من جهود عظيمة في سبيل الحفاظ على الإنسان وتحقق الأمن الصحي والغذائي.

 

 

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