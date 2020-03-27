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وزارة الحج والعمرة تنوه المعتمرين بسرعة المبادرة بالاستفادة من فترة الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة
http://almnatiq.net/?p=847329
المناطق - واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، بأنه إلحاقاً لما أعلنت عنه في 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية للتقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.
وعليه تود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2020م ، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa ، علماً بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.

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