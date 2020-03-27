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نفذت مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء فترة منع التجوّل

أمانة الاحساء تعقم أجهزة الصرف الآلي

أمانة الاحساء تعقم أجهزة الصرف الآلي
http://almnatiq.net/?p=847344
المناطق - فتحيه عبدالله

تواصلاً لتنفيذ الخطط الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) تقوم أمانة الاحساء بأعمالها لتطهير وتعقيم “أجهزة ونقاط الصرف الآلي” التابعة للبنوك والمصارف في أرجاء الحاضرة وذلك خلال فترة منع التجول بحسب ما اوضحه المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، والذي أشار إلى تنفيذ الأمانة خلال فترة منع التجول مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء في الطرقات الرئيسية والمرافق العامة والحدائق والمنتزهات والساحات البلدية بهدف توفير الطاقة والمحافظة على البيئة.

واضاف بووشل “تتواصل جهود وكالة الخدمات ممثلة في الادارة العامة للنظافة في تكثيف خطواتها الاحترازية لغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات في الأحياء والأسواق عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، وكذلك تنفيذ خطط تنظيف ” كنس” الطرقات آلياً وغسل الارصفة ، بالاضافة الى مواصلة ادارة مراقبة الاسواق تنفيذ الجولات المكثفة لمتابعة منتجات سوق الخضار المركزي ومراقبة الاسعار بالتعاون مع فرع وزارة التجارة.

ولفت بووشل الى استمرارية جهود الرقابة الشاملة لوكالة البلديات لمنشآت الصحة العامة مع إلزام مراكز التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ اقصى التدابير الوقائية وتوفير المعقمات لقاصديها حين استخدام العربات وقبل بدء جولة التبضّع.

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