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“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين

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“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين

“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين
http://almnatiq.net/?p=847351
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة معقمات جل لليدين تحتوي على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة.
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء عدد من المعقمات على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول أو ايزوبروبانول ، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج.
ويحمل المعقم الأول اسم “Alenora hand Sanitizer” من إنتاج مصنع Infinity Ins. ve San. Tic. Ltd. Sti في تركيا، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.
أما المعقم الثاني فهو”Lucenti hand Sanitizer” من إنتاج الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.
في حين يحمل المعقم الثالث اسم “Sanimar, Hand gel Sanitizer” من إنتاج مصنع الصباح للعطور وأدوات التجميل والمنظفات ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتجات الثلاثة، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تلك المنتجات من الأسواق ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.
يذكر أن الايثانول (الكحول الإيثيلي) و الايزوبروبانول( الكحول الايزوبروبيلي ) هما سائلان عديما اللون يتميزان بقابلية الذوبان في الماء ويستخدمان في العديد من المنتجات ولهما فاعلية في إزالة والتخلص من الجراثيم اذا استخدما بنسبة أكثر من 60% للايثانول و 70% للايزوبروبانول في منتجات تعقيم اليدين.

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